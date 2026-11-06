Chihuahua, Chih.– Como parte de su compromiso con la excelencia, la profesionalización y el fortalecimiento del servicio público de justicia, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a través del Instituto de Formación y Actualización Judicial, llevó a cabo la ceremonia de graduación de 31 alumnas y alumnos del Doctorado en Derecho Judicial.

Durante el evento, la magistrada presidenta, Marcela Herrera Sandoval, señaló que esta nueva generación de egresadas y egresados fortalece el capital humano especializado de la institución y consolida la capacitación y actualización permanentes como herramientas fundamentales para responder a los desafíos que plantea la impartición de justicia y, sobre todo, brindar un mejor servicio a la sociedad chihuahuense.

“Muchos de ustedes estudiaron sin dejar el juzgado, la sala o la oficina ni un solo día. Eso tiene un nombre: vocación. Doctoras, doctores: mañana regresan a su trabajo. Que se note la diferencia. Que la persona que está del otro lado del escritorio sienta que valió la pena cada desvelo que ustedes invirtieron”, puntualizó la presidenta.

En este sentido, la formación de nuevos doctores en Derecho Judicial representa un avance significativo en la consolidación de una institución que reconoce el conocimiento, la investigación y la especialización académica como elementos esenciales para una justicia moderna, profesional y con sentido humano.

“El conocimiento que han adquirido no debe quedarse únicamente en una tesis o en un reconocimiento académico. Debe traducirse en mejores decisiones, mejores procesos, instituciones más sólidas y una justicia más cercana a la ciudadanía”, expresó a las y los graduados el comisionado de Normatividad del Órgano de Administración Judicial, Eduardo Gómez Bustamante.

A través del Instituto de Formación y Actualización Judicial, el Poder Judicial reafirma que la capacitación no solo representa una oportunidad de crecimiento individual para sus integrantes, sino también una responsabilidad institucional cuyos beneficios deben reflejarse en la atención y el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Asimismo, el director del INFORAJ, César Fernando Ramírez, comentó que la graduación de estos 31 profesionistas es resultado del esfuerzo, la disciplina y la vocación de quienes decidieron continuar su preparación académica, así como del impulso institucional a programas educativos que promueven el desarrollo de capacidades, el pensamiento crítico y la actualización de conocimientos en materia judicial.

Con acciones como esta, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso de mantener la profesionalización y la capacitación continua como ejes fundamentales de su fortalecimiento institucional, bajo la convicción de que una justicia mejor preparada cuenta con mayores herramientas para responder a las necesidades de la sociedad.

La preparación de quienes forman parte del sistema judicial constituye una inversión en beneficio de la ciudadanía, ya que contar con profesionales cada vez más capacitados y con mayores conocimientos y herramientas jurídicas contribuye a mejorar la calidad de las decisiones, la eficiencia de los procesos y la confianza de la sociedad en sus instituciones.