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Triunfa equipo de drones de la UTCJ el Torneo Mexicano de Robótica

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El equipo de drones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) obtuvo el primer lugar en la categoría de Drones Autónomos en el Torneo Mexicano de Robótica, efectuado celebrado en la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable (UTBIS) de Puebla.

El representativo chihuahuense superó a instituciones de renombre nacional y con amplia trayectoria en la materia, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Monterrey).

El director de las carreras de Mecatrónica y Energías Renovables, José Luis Peinado, detalló que la competencia de carácter abierto, contó con la participación de entre 18 y 20 equipos.

“Es un triunfo muy importante porque es la primera ocasión que asistimos y obtuvimos el primer lugar sobre universidades de prestigio que llevan de 6 a 8 años participando”, expresó Peinado, quien añadió que actualmente el club de drones integra a 20 estudiantes.

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De acuerdo con el directivo, este éxito es el resultado de una alianza estratégica entre las carreras de Mecatrónica, encargada de la parte mecánica y estructural del robot, y Desarrollo de Software, responsable de la programación.

Este logro se suma a la racha de éxitos de la UTCJ, que ya cuenta con dos pases para el Mundial de Robótica en Corea del Sur, tras obtener resultados sobresalientes en competencias previas en Morelia, Pachuca, Playa del Carmen y el campeonato estatal, celebrado en Ciudad Juárez.

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