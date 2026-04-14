La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia en la Zona Norte, demostró en un Juicio Oral que, Diego F. L., cometió el delito de violación agravada en Ciudad Juárez, delito por el que fue sentenciado a 36 años y ocho meses de prisión.

Durante el juicio, una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las pruebas recabadas durante la investigación de los hechos delictivos registrados entre marzo y abril del año 2022, al interior de un domicilio del fraccionamiento Puerto Santa Fe.

Hechos por los que el ahora sentenciado, fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó la sentencia que Diego F. L., purgará en el Centro de Reinserción Social número tres, en Ciudad Juárez.

También deberá realizar el pago de 143 mil 330 pesos, por concepto a la reparación del daño.