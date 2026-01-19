–Dejaran a morenos con el micrófono abierto

–El luto es pretexto para presumir músculo político

Qué frío tan gacho se sintió ayer en la ceremonia de inauguración del tramo norte-sur de la ampliación de la avenida De las Torres, y no precisamente por el clima, sino por la falta de cortesía política.

Resulta que Rogelio Fernández Irigoyen, mandamás del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, de plano se rajó y dejó solo al alcalde Cruz Pérez Cuéllar en el evento.

Dicen que Fernández tenía invitación, pero como que le dio “gripa diplomática” y nadie del gobierno estatal se apareció para devolver la cortesía del municipio.

Lo curioso es que, en diciembre pasado, cuando la gobernadora Maru Campos inauguró el tramo de sur a norte de la misma avenida, ahí sí estuvo presente el alcalde en señal de buena fe institucional.

Pero ahora, ni sus luces, la gente del estado. La neta es que las relaciones entre municipio y estado andan como los semáforos de Ciudad Juárez: a veces en verde y de repente se ponen en rojo.

Pero fuera de broncas entre funcionarios, esta ampliación será la salvación para miles de juarenses del suroriente. Más de medio millón de habitantes se van a beneficiar porque la ampliación conecta arterias como Talamás Camandari y Yepómera.

El propio alcalde presume que la obra impacta a cerca de 80 mil personas, libera el tráfico de 35 mil unidades diarias y mejora el traslado de estudiantes y maestros de 44 escuelas que están en la zona.

Como ningún otro político, con aspiraciones electorales, Cruz Pérez Cuéllar trae la mira puesta en el suroriente de la ciudad, este sector está recibiendo una lluvia de obras: nueve repavimentaciones, cinco pavimentaciones con concreto hidráulico, mejoras eléctricas, bardas, aulas, canchas, domos, parques, y hasta el Estadio 8 de Diciembre. Espera recoger los frutos en 2027.

El tema del replaqueo en Chihuahua da para mucho. No es la primera vez que este asunto se usa con fines políticos y, la neta, no precisamente para beneficiar a los ciudadanos más allá de las buenas intenciones con las que lo quieren vender.

Los morenos volvieron a la carga proponiendo eliminar el famoso replaqueo y cambiarlo por un sistema de placas permanentes, que se refrendarían con hologramas. O sea, igual los contribuyentes van a tener que pagar cada año, pero se van a ahorrar el show de andar cambiando las láminas.

Se ve complicadísimo que la propuesta de Morena avance. La mayoría panista, va a imponerse cuando llegue el momento de votar y, como ya es costumbre, la iniciativa seguro no va a prosperar.

Todo apunta a que esto sólo va a quedar en una buena intención, como esos proyectos que uno ve venir, pero nunca aterrizan.

La discusión en el Congreso sí le va a servir a los diputados morenos para hacer grilla y darle sus llegues al gobierno estatal emanado del PAN.

Ya veremos hasta dónde los legisladores de Acción Nacional y la gente del palacio estatal les siguen el juego político y se suman al debate… o nomás los dejan con el micrófono abierto.

El sábado pasado, la crema y nata del PAN en Chihuahua, y uno que otro traicionero, se dio cita en Mausoleos Luz Eterna para despedir a Francisco Barrio Terrazas, el juarense que no sólo fue gobernador y alcalde, sino promotor de la democracia y la alternancia.

La despedida de Barrio Terrazas se realizó en medio de un ambiente solemne, pero también cargado de simbolismo político.

Se recordó su legado como uno de los principales impulsores de la transición democrática en Chihuahua durante los años noventa, época en la que el PAN logró consolidarse como una fuerza relevante en el estado.

Amigos, familiares y compañeros de partido destacaron su honestidad y valentía para enfrentar tiempos difíciles, así como su cercanía con la ciudadanía juarense.

A su sepelio acudió desde la gobernadora Maru Campos, el alcalde Marco Bonilla y hasta el traicionero y advenedizo senador moreno Javier Corral Jurado, y panistas que participaron en una caravana con banderas y consignas, que parecían listos para arrancar una campaña.

Entre los asistentes también se vieron figuras históricas del panismo chihuahuense, exdiputados, expresidentes municipales como Ramón Galindo y Gustavo Elizondo y líderes de organizaciones civiles, quienes coincidieron en que el ejemplo de Barrio sigue vigente.

Durante la ceremonia se entonaron cánticos tradicionales del partido y se hizo un minuto de aplausos, más allá del clásico minuto de silencio.

En los discursos, no faltaron anécdotas sobre su tiempo en la alcaldía y la gubernatura, resaltando su firmeza ante la adversidad y su lucha constante por la transparencia en el servicio público. Incluso, algunos jóvenes militantes aprovecharon para expresar su admiración y comprometerse a seguir sus pasos en la política local.

Si alguien pensaba que el PAN estaba de capa caída, aquí quedó claro que el luto también puede ser pretexto para presumir músculo político.

El evento dejó la sensación de que el panismo chihuahuense sigue vivo y unido, dispuesto a dar la pelea en los próximos procesos electorales. Sin duda, la figura de Barrio Terrazas sirvió como punto de encuentro para distintas corrientes internas y como recordatorio del peso histórico del partido en el estado.