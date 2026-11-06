El arco y flecha de Indias e Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se hizo presente en Monterrey, Nuevo León. Los representativos femenil y varonil de balonmano universitario obtuvieron el tercer lugar en la Copa Tigres de Handball 2026, celebrada del 23 al 25 de octubre en el Polideportivo Tigres Escobedo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

En una competencia marcada por el alto nivel, el equipo dirigido por Luis Carlos Delgado Simental (femenil) y Olga Larissa Armendáriz Molina (varonil) compitió bajo el sistema Round Robin, donde el equipo con mayor número de victorias se corona campeón. La UACJ tuvo una participación de tres triunfos en cinco encuentros.

Las victorias juarenses llegaron ante BHC —equipo conformado por ex jugadores de la UANL—, Espartanos de Querétaro y Forte. Las dos derrotas fueron ante los anfitriones Tigres de la UANL, actuales multicampeones de los Campeonatos Nacionales Universitarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y ante la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El formato del torneo dejó una definición cerrada: UACJ empató en puntos por el segundo lugar con BHC, pero una diferencia de apenas cinco goles relegó a los universitarios juarenses a la tercera posición final.

La relevancia del resultado radica en el nivel de los rivales. Además del campeón Tigres, el torneo reunió en la misma duela a BHC y a la Universidad de Querétaro, escuadra con jugadores de Selección Nacional, lo que elevó la exigencia en ambas ramas, universitaria y libre.

Para los entrenadores, el balance superó el podio.

“Fue un torneo muy intenso, de gran aprendizaje y un excelente fogueo para lo que viene. Enfrentar a programas consolidados como Tigres, a exseleccionados universitarios y a jugadores de selección nacional nos exige y nos muestra dónde estamos parados”, coincidieron Delgado Simental y Armendáriz Molina.

Con este tercer lugar, Indias e Indios de la UACJ cierran una participación que sirve como parámetro competitivo y como impulso en su preparación rumbo al ciclo de incorporación a los Campeonatos Nacionales Universitarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 2027.