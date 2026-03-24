“¿Qué está pasando bajo tierra? México registra oleada de sismos”

En las últimas horas, México ha registrado una intensa actividad sísmica que ha encendido las alertas entre la población, especialmente en estados del sur como Oaxaca y Chiapas, donde se han detectado movimientos de moderada intensidad.

De acuerdo con reportes recientes del Servicio Sismológico Nacional, en días recientes se han registrado sismos con magnitudes cercanas a 4.0 y superiores, particularmente en zonas como la costa de Oaxaca y el sureste del país.

Además, en el monitoreo más reciente se detectaron movimientos frente a las costas de Chiapas, incluyendo uno de magnitud 4.3 en las últimas 24 horas, lo que refuerza la percepción de una actividad constante en la región.

Aunque la mayoría de estos sismos no han causado daños mayores, expertos recuerdan que México es un país altamente sísmico, donde pueden registrarse decenas de temblores diariamente, muchos de ellos imperceptibles para la población.

En paralelo, también se han reportado microsismos en la Ciudad de México, lo que ha generado inquietud en redes sociales, debido a que estos movimientos, aunque leves, suelen percibirse de forma repentina por los habitantes.

Autoridades de Protección Civil han reiterado el llamado a mantener la calma, pero también a no bajar la guardia, recordando que la prevención y la preparación son clave ante cualquier eventualidad sísmica.