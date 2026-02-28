Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, realizaron una rápida y eficaz intervención que permitió rescatar con vida a una mujer que se encontraba en riesgo en un canal de irrigación.

Los hechos se registraron mientras agentes municipales efectuaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Luis Olague, cuando atendieron un llamado al número comunitario (656-493-35-87) en el cual vecinos del sector reportaron a una mujer desvanecida a la orilla de un canal, en el cruce de las calles Cáncer y Escorpión.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a una mujer con una soga atada al cuello, por lo que de inmediato actuaron conforme a los protocolos de actuación policial, realizando maniobras de auxilio y rescate, ya que la persona aún contaba con signos vitales.

Tras ponerla a salvo, la mujer manifestó atravesar por un probable cuadro de depresión, por lo que los elementos municipales entablaron un diálogo para brindarle contención emocional y estabilizarla.

Minutos después, la mujer, de aproximadamente 35 años, quien presentaba lesiones visibles y superficiales en el cuello, fue resguardada y trasladada al Departamento de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, en donde personal en turno la recibió para su atención, orientación y canalización a las instancias correspondientes para recibir apoyo especializado.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía, priorizando la protección de la vida y la integridad de las personas mediante una actuación oportuna y profesional.