La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra La Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, presentó anoche el recurso de revisión en contra del amparo que llevó a la liberación de José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”.

Con fundamento en los artículos 81, 84, 86 y 88 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, el Agente del Ministerio Público encargado de la Causa Penal 3448/2025, interpuso en tiempo y forma el recurso de revisión en contra de la resolución dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua.

En dicha resolución, se ampara y protege a José Luis A. C., en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control conocedor de la Causa Penal.

En este mismo sentido, también ayer, vía electrónica, se presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina, en contra del Juez Séptimo de Distrito en el estado de Chihuahua, Luis Eduardo Rivas Martínez, por actos derivados de la tramitación de Juicio de Amparo Indirecto 746/2025-III.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de interponer todos los recursos al alcance de esta institución para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.