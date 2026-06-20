Este sábado, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), llevó a cabo una campaña de esterilización gratuita en la Escuela Secundaria Técnica número 86, ubicada en calle Símbolos Nacionales, en la colonia Infonavit Jarudo.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que estas jornadas de esterilización masiva se lleva a las colonias con la intención de que la gente se acerque y así facilitarles la movilidad.

Además comentó, que en esta ocasión la gestión de que se llevaran a cabo las esterilizaciones en este lugar, fue por parte de la Asociación Huellitas Sin Hambre y por el regidor Alejandro Acosta.

Indicó que desde las 7:00 de la mañana, la gente empezó a llegar al lugar y que por esta ocasión no se necesitó un registro previo.

Detalló que la dinámica es que la gente llega, se registra con su mascota quien tiene que estar sana y libre de garrapatas; los perritos deben de traer su correa y los gatos en transportadora.

Mencionó que mañana acudirán a la Escuela Secundaria Estatal número 3086, ubicada en la calle A. Álvarez esquina con Enrique Ledezma, en la colonia Infonavit Juárez Nuevo, en el mismo horario.