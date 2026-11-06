La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez informó que para este viernes se prevén variaciones en la intensidad del viento, cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvia, además de un descenso importante en las temperaturas durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para este viernes se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 0 y el 55 por ciento. Los vientos se mantendrán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 26 a 40 kilómetros por hora.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 11 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvia de entre el 55 y 60 por ciento. Se mantendrán condiciones de viento similares a las registradas durante el día.

Para el sábado 7 de noviembre se pronostica un descenso considerable de temperatura, con una máxima de apenas 14 grados centígrados y una mínima de 11 grados. Los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 35 kilómetros por hora.

Asimismo, Protección Civil advierte sobre la posibilidad de chubascos durante el sábado, particularmente entre las 3:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.

Para el domingo 8 de noviembre se espera una ligera recuperación de la temperatura, con una máxima de 17 grados centígrados y una mínima de 9 grados. El cielo permanecerá parcialmente soleado, con probabilidades de lluvia de entre el 8 y 20 por ciento, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar los 32 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, la Dirección General de Protección Civil recomienda a la población tomar precauciones por el descenso de temperatura, especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana, así como prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables.

De igual manera, se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución ante posibles precipitaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal, debido a que las condiciones meteorológicas podrían presentar variaciones durante el fin de semana.