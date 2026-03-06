Denuncian que ayuda humanitaria de México se vende en dólares en Cuba

Una investigación periodística reveló que productos enviados por México como ayuda humanitaria a Cuba estarían siendo vendidos en tiendas que operan en dólares en lugar de ser distribuidos gratuitamente a la población. La denuncia ha generado polémica y cuestionamientos sobre el destino de los apoyos enviados a la isla.

De acuerdo con el reportaje difundido por un medio mexicano, alimentos y artículos de higiene enviados como donación aparecen actualmente en distribuidoras y tiendas de divisas en La Habana y otras provincias. Estos establecimientos están vinculados a estructuras estatales y al sector militar, donde los productos se comercializan a precios que resultan inaccesibles para gran parte de la población.

Entre los productos identificados se encuentra el llamado “frijol del bienestar”, que originalmente debía ser entregado a la ciudadanía como parte de la ayuda humanitaria enviada desde México para apoyar la crisis alimentaria en Cuba. Sin embargo, según la investigación, el alimento se ofrece en tiendas y distribuidoras en lugar de entregarse gratuitamente.

El reportaje documenta que una paca de aproximadamente 30 kilogramos de frijol se vende en alrededor de 43 dólares, mientras que en algunas tiendas estatales el producto se ofrece a casi tres dólares por medio kilo. También se habrían detectado otros alimentos mexicanos, como lentejas, garbanzos y distintos tipos de frijoles, además de productos de higiene como papel higiénico.

Ciudadanos entrevistados aseguraron que, pese a la llegada de barcos con ayuda humanitaria a la bahía de La Habana, muchos de estos productos no han llegado a la población a través de los canales oficiales de distribución, como la cartilla de racionamiento.

Las denuncias también señalan que varias tiendas que antes se encontraban desabastecidas comenzaron a mostrar productos tras la llegada de los cargamentos internacionales, lo que ha despertado sospechas entre los habitantes de la isla.

Tras la difusión de estas acusaciones, autoridades cubanas negaron que las donaciones estén siendo comercializadas. El Ministerio de Comercio Interior de Cuba afirmó que la información es falsa y sostuvo que los alimentos enviados por México continúan distribuyéndose gratuitamente a través de la red de bodegas del país.

El caso ha provocado debate en redes sociales y críticas sobre la transparencia en la distribución de ayuda internacional en medio de la crisis económica y de escasez que enfrenta la isla.