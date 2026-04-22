Investigan asesinato de exreina de belleza en Polanco, suegra es señalada

El homicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez ha generado conmoción en la Ciudad de México, luego de que fuera asesinada dentro de un departamento ubicado en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven, originaria de Ensenada, Baja California, fue atacada con arma de fuego al interior del inmueble donde residía. El caso salió a la luz un día después, cuando su esposo denunció los hechos ante las autoridades capitalinas.

Las investigaciones apuntan a su entorno cercano. Según el testimonio del propio esposo, la principal sospechosa sería su madre, es decir, la suegra de la víctima, lo que ha intensificado la atención sobre el caso y abierto diversas líneas de investigación.

Tras el crimen, autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones oficiales relacionadas con este hecho.

El asesinato de la joven se suma a los casos de violencia que han sacudido distintas zonas de la capital, particularmente en áreas de alta plusvalía como Polanco, donde hechos de este tipo generan mayor impacto social.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados de la víctima exigen justicia y el esclarecimiento total de este crimen que ha causado indignación.